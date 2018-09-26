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زعيمة المعارضة الإسرائيلية تلتقي «عباس» في نيويورك وتدعوه للحوار مع أمريكا

تل أبيب - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 12:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 12:03 م

التقت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة في إسرائيل، في نيويورك الليلة الماضية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن «ليفني» القول خلال اللقاء إن «أي خطوات أحادية الجانب ضد إسرائيل أو كسرٍ لقواعد اللعبة من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع وتضييع حل الدولتين للشعبين».

وحثت «ليفني»، «عباس»، على العودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة بدلا من مهاجمتها؛ بهدف إيجاد السبل الكفيلة بالتهدئة.

وقالت له في المقابل إنه يتعين على السلطة الفلسطينية تجنيد طاقاتها؛ لإيجاد حل للأوضاع السيئة في قطاع غزة والعودة إلى القطاع بغية نزع الشرعية عن حكم حركة «حماس».

وأضافت «ليفني» أن الاجتماع مع «عباس» استهدف تفادي التدهور الأمني وإحياء الأمل في المستقبل. ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي تعقيب على اللقاء.


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