وزيرة الهجرة الأرميني: نقدر جهود «مكرم» لازدهار التعاون بين مصر وأرمينيا

زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيرها مخيتار هيرابتيان وزير شئون المغتربين الأرميني، اليوم الأربعاء، منطقة الأهرامات في الجيزة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الآثار، في إطار مبادرة «إحنا المصريين الأرمن»، التي أطلقتها وزارة الهجرة للاحتفاء بالجالية الأرمينية في مصر.

وأشارت مكرم، خلال الجولة، إلى أن الجالية الأرمينية انصهرت في مصر، ولم يشعروا بغربة وسط الشعب المصري فهم أيضا مصريين، مضيفة أن الوزير الأرميني في زيارة بمصر لمدة ٤ أيام، وحرصت على أن تكون هناك زيارة للأهرامات رمز الحضارة المصرية القديمة، وهذه الزيارة رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان.

ولفتت مكرم، إلى أن الجذور المصرية متفرع منها الكثير من الفروع والجنسيات التي احتضنتها مصر، ومنها الأرمينية واليونانية والقبرصية، كما أنه سيتم تنظيم احتفالية للجالية الأرمينية المقيمة على أرض مصر، مؤكدة أنه لابد أن نلقي الضوء عليها ونكرمها، فهم يقدمون الشكر لمصر على احتضانهم، كما أن مصر تشكرهم أيضاً لما تركوه من بصمات مؤثرة في نسيج المجتمع المصري على مر العصور.

وشددت وزيرة الهجرة على أن تلك المبادرة تأتي بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وتحتضن الجميع على أرضها المباركة، ولم ولن تدخر جهداً في تقديم الدعم والمساندة لأشقائها.

من جانبه، عبر وزير شئون المغتربين الأرميني مخيتار هرابتيان، عن سعادته بزيارته إلى مصر، وخصوصاً الأهرامات، كما أعرب عن تقديره لجهود وزيرة الهجرة، في سبيل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتسليط الضوء على الروابط التاريخية المميزة بين مصر وأرمينيا لتعريف الأجيال الجديدة من الشعبين بها، مؤكداً على ثقته بقدرة تلك الجهود المشتركة على ازدهار التعاون بين الدولتين الصديقتين.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الاحتفاء بالجالية الأرمينية في مصر تستمر في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتتضمن عدداً من الأحداث الثقافية والفنية وكذلك زيارات لبعض الأماكن الدينية والتعليمية، التي كانت بمثابة شاهد على إقامة الجالية الأرمينية في مصر، مثل بعض الكنائس والمدرسة الأرمينية في هليوبوليس، وبعض الأماكن في الإسكندرية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمنطقة خان الخليلي وأهرامات الجيزة.