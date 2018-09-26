الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة الكويت الكويتي بالبطولة العربية

خاض فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي اليوم الثلاثاء، على ستاد الكويت الفرعي، استعدادا للقاء الكويت الكويتي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال "كأس العرب للأندية الأبطال".

وحرص محمد محسن أبو جريشة المدير الفني المؤقت للإسماعيلي، على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على صعوبة المواجهة الكويت، واعتبار لقاء الإياب مباراة فاصلة في ظل التحديات التي تواجه الدراويش.

وشارك في المران جميع اللاعبين، بعد التأكد من جاهزية الثنائي ، باهر المحمدي ومحمد صادق الذان كانا عانيان من إصابة مؤخرًا.

وخاض حراس المرمى تدريبات لكيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من على بعد وسرعة رد الفعل، وأنهى أبو جريشة المران بتقسيمة بين اللاعبين ووجه خلالها تعليماته الفنية والتكتيكية.

يذكر أن الإسماعيلي نجح في الفوز على الكويت الكويتي بهدفين نظيفين خلال لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد الإسماعيلية 12 أغسطس الماضي.