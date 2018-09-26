قال هاني صالح، عم الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتوسل فيه من أجل النوم، إن ابن أخيه لا يزال حديث عهد بالمدرسة، التي دخلها لأول مرة هذا العام، متابعًا: «الولد لسه فاكك الجبس قبل المدرسة بأسبوع واحد، واللي حصل ده ميرضيش ربنا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أنه توصل إلى هوية الشخص الذي قام بتصوير الواقعة، وهو أحد المدرسين بالمدرسة، موضحًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضده.

وتابع: «في مدرس صوره، وهو عمّال بيعيّط البُكاء اللي قطّع قلبنا، ونزله على الفيسبوك واليوتيوب، وأنا عرفت الموضوع من السوشيال ميديا، وعايز أقدم في المدرس ده شكوى».

وذكر أن الطفل المذكور في الصف الأول الابتدائي، في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة شبرا، معقبًا: «الولد مكنش نايم كويس، وإحنا كنا بنحاول نوديه المدرسة عشان يتعود يروح».