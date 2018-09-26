مخرج «أبو كبسولة» يكشف مفاجآت عن العرض

يواصل عرض «أبو كبسولة» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، استمراره بنجاح جماهيري، ومواقف طريفة كثيرة ما بين العرض والجمهور.

ويقول مخرج العرض محمد مرسي، إنه العرض حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ورفع المسرح لافتة كامل العدد يوميا منذ افتتاحه في أغسطس الماضي، إلا أنه وجد حكايات بين الجمهور والعرض ولم يكن يتوقع حدوثها، فمثلا وجدنا عائلة حضرت العرض 8 مرات، من شدة إعجابهم به، هذا بالإضافة لحضور عريس وعروسة في ليلة خطبتهما، موقف آخر حدث أمام المسرح أثار دهشة الحضور، حيث يوجد في العرض أحد المشاهد الكوميدية بلغة غريبة بين الممثلين كنوع من الكوميديا، والمفاجأة كانت حين وجد المخرج اثنين من المارة يتحدثون معا بنفس الطريقة بعد مشاهدتهما للعرض.

وأعرب مرسي، عن سعادته بهذه الظواهر مع الجمهور والتي تؤكد على ارتباط الجمهور بالعرض وتعطشه للمسرح و للفن الذي يضفي قيمة وجمالا.

جدير بالذكر أن عرض «أبو كبسولة» يدور فى إطار كوميدي اجتماعي حول مخترع اخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، وتتوالى الأحداث.

«أبو كبسولة» من بطولة مصطفى أبو سريع، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبد الشفيع، علاء عِوَض وأبطال فرقة الأسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف محمد الصواف، و إخراج محمد مرسي، ويعرض يوميا في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.