ضبط 426 عبوة فاسدة و10 مخالفات في حملة تموينية على سوق قرية القصر

قال السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين بمطروح، اليوم الأربعاء، إنه تم تحرير 10 مخالفة تموينية عبارة عن 426 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة تموينية على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز على قرية القصر.

وأضاف مدير تموين مطروح، في بيان له، أن من أبرز المخالفات التي تم ضبطها نقص في وزن الخبز تتعلق ببعض المخابز البلدية، ومخالفات عرض وبيع لحوم بدون غطاء وعرض، مؤكدا على مواصلة الحملات التموينية على مراكز المحافظة الثمانية ومتابعة بصفة دورية كافة الأرصدة التموينية وهي متوفرة بمخازن الجملة التابعة لمديرية التموين.

وأضاف أبو زيد، أن الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين، وذلك حرصًا على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتم تحرير المحاضر، وجميعها أحيلت المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف.