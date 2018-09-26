تحرير 20 محضر مخالف للمحال العامة بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 20 محضر مخالف لعدد من المحلات العامة بقرى المركز، خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية، تحت إشراف أقسام التراخيص والبيئة، للوقوف على مدى التزام المحال باستخراج التراخيص اللازمة لإدارة تلك المنشآت ومراعاة الاشتراطات البيئية والقوانين المنظمة للعمل بداخلها.

قال رئيس المركز علي غلاب، في تصريحات صحفية، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، شدد على متابعة الأسواق للوقوف على المنتجات المعروضة بالمحلات العامة ومدى التزام أصحابها بتطبيق القوانين المنظمة لعمل وإدارة تلك المنشآت التجارية من أجل تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية المستهلكين من الغش والتدليس.

وأضاف غلاب، أن المحاضر تنوعت ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود شهادة صحية وبطاقة ضريبية وعدم مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

ومن جانب آخر، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات بناء مخالف على الأرض الزراعية منها حالتي بناء في المهد بقرية الحسابية، حيث تم التحفظ على مهمات وأدوات البناء و14 شيكارة أسمنت، وحالتين بناء في المهد بقرية البدرمان منهم أعمدة وسور بطول 30 مترا وارتفاع 3 أمتار.