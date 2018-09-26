مالك بايرن ميونخ لايشعر بالقلق جراء تعادل بايرن مع أوجسبورج

لا يشعر أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، بالقلق جراء أداء الفريق، عقب إهداره أول نقطتين في مسيرته ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، بتعادله 1 / 1 مع ضيفه أوجسبورج أمس الثلاثاء في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وقال هونيس للصحفيين اليوم الأربعاء "لقد كانت مجرد كبوة بسيطة، لكننا لم نقدم أداء سيئا".

أضاف هونيس "ينبغي ألا ننسى أنه بعد انتهاء المباراة، بدا أن اللاعبين منهكون للغاية، لم ينالوا فترة التعافي المطلوبة قبل خوض اللقاء".

شدد هونيس صاحب الـ66 عامًا على أن بايرن، بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة، يخوض حاليا مجموعة من اللقاءات الصعبة، حيث يستعد لمواجهة هيرتا برلين في المرحلة المقبلة لبوندسليجا بعد غد الجمعة.

أوضح رئيس بايرن "لعبنا في لشبونة في رحلة شاقة، ثم خضنا مباراة صعبة للغاية خارج ملعبنا أمام شالكه، واضطر اللاعبون للعودة إلى ميونخ في وقت متأخر".

وتابع "كنا ندرك أن هذين الأسبوعين سيكونان قاسيين".

وأبدى هونيس رضاه عن أداء اللاعبين، الذين خلقوا العديد من الفرص للتسجيل خلال المباراة.

وقال رئيس النادي البافاري "كنا نملك الكثير من الفرص أمام أوجسبورج، لو كان ريناتو (سانشيز) وضع قدميه بطريقة صحيحة، لكان بمقدوره تسجيل هدف أو هدفين أو حتى ثلاثة أهداف".

واختتم هونيس حديثه قائلا "على أي حال مازال لدينا روبرت ليفاندوفيسكي" في إشارة منه إلى عدم مشاركة المهاجم البولندي في المباراة.