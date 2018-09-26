إبراهيم حسن: نرحب بالمشاركة في السوبر المصر ي السعودي

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، موافقة الجهاز الفني للفريق على خوض مباراة السوبر المصري السعودي، بعد طلب الاتحاد المصري مشاركة النادي البورسعيدي.

وقال إبراهيم حسن خلال تصريحات تلفزيونية: «الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن، وافق على خوض مباراة السوبر المصري السعودي، بعد إلحاح واستعجال من إدارة النادي، قبل ساعات من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري».

وتابع: «لا نمانع من المشاركة في أي مناسبة باسم مصر، وحرصًا على العلاقة بين البلدين، وبالتنسيق مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، يستطيع تعديل موعد مباراة الفريق المقررة يوم 3 أكتوبر حتى يتسنى لنا المشاركة في مباراة السوبر يوم 6».

وأوضح مدير الكرة بالمصري، أن على اتحاد الكرة اشراك كافة الأندية في البطولات والمناسبات التي تتاح، وألا يتم احتكار المشاركات على الأهلي والزمالك، وأنه لا يجوز لنادٍ واحد أن يشارك في بطولتين.

وعلى مستوى مشاركة الفريق القارية، أكد إبراهيم حسن على تعديل لائحة المكافآت الخاصة باللاعبين بعد تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية، مشيرًا إلى أن ذلك حق من حقوق اللاعبين.