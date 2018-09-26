تقرير: مقتل نحو 400 ألف خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان

أفادت دراسة حديثة أجرتها جامعة بريطانية ونُشرت نتائجها، اليوم الأربعاء، بأن الحرب الأهلية الوحشية التي شهدتها جنوب السودان، أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص، وهو ما يقدر بحوالي ثمانية أضعاف الأعداد المذكورة عادة.

وأحصى البحث الذي أجرته كلية لندن للصحة العامة والطب الاستوائي، بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، حالات وفاة وقعت جراء الآثار المترتبة على الحرب، مثل المرض ونقص الرعاية الصحية، وليس بسبب العنف المباشر.

ولقي نصف الـ400 ألف الذين راحوا ضحية للحرب حتفهم بطرق عنيفة، بحسب التقرير، الذي استخدم "منهجًا إحصائيًا مبتكرًا للتنبؤ بالوفيات التي تُعزى إلى الأزمة".

وقال فرانشيسكو كيكي، الأستاذ المشرف على الدراسة، في بيان: "من الواضح أن الحرب أثرت بشدة على صحة سكان جنوب السودان، وكانت الاستجابة الإنسانية للأزمة غير كافية".

ودخلت جنوب السودان، أحدث دول العالم، في حرب أهلية عام 2013 بعد أن اتهم الرئيس سيلفا كير ميارديت، زعيم المتمردين ريك مشار، الذي كان يومًا ما نائبًا له، بقيادة انقلاب ضد الرئيس.

ومنذ ذلك الحين، فر حوالي أربعة ملايين من مواطني جنوب السودان من وجه القتال، ووثقت جماعات حقوقية العديد من الفظائع على الجانبين.