تطوير منطقة البجوات الأثرية لتصبح مزارا عالميا بالوادى الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه سيتم رفع كفاءة منطقة البجوات الأثرية؛ بالتنسيق ما بين المحافظة ونقابة المهندسين ووزارة الآثار لتصبح مزارا أثريا سياحيا عالميا.

وقال إنه تلقى مقترح التطوير من جانب نقابة المهندسين وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الآثار للبدء فى عملية التطوير واستغلال المنطقة الأثرية القبطية القديمة.

من جانبه قال المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالوادى الجديد، إن نقابة المهندسين الفرعية قدمت مقترحا متكاملا لتطوير منطقة البجوات الأثرية، وذلك من خلال مسابقة تقدم لها عدد من مهندسى الوادى الجديد بمقترحات ورسومات للتطوير والمقترح الفائز بالمركز الأول، وتم تقديمه للمحافظة للبدء فى عملية التطوير وتوفير الدعم اللازم من جانب وزارة الآثار.

وقال إن المقترح يشمل توفير أماكن انتظار للسياح وإقامة مسرح مكشوف وإدخال إضاءة كاشفة وأنوار ليلية بجانب إقامة بازارات ومعارض دائمة للمشغولات البدوية اليدوية البيئية، ومطعم للوجبات الواحاتية القديمة وأماكن للانتظار بدلا من الانتظار فى حالة تعدد الزيارات تحت أشعة الشمس دون وجود سبل راحة للزائرين.

وأشار إلى أنه فى حالة تنفيذ مقترح التطوير ستتحول منطقة البجوات إلى تحفة معمارية أثرية سياحية متكاملة.

جدير بالذكر أن منطقة البجوات من الآثار القبطية ويرجع تاريخها من القرن الثانى إلى السابع الميلادى، وتعد مزارا سياحيا أثريا هاما بجوار معبد هيبس بمدينة الخارجة فى الوادى الجديد.