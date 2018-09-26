الجيش السوري يقرر فتح معبر أبو ظهور حتى نهاية الشهر الجاري

أبقت الحكومة السورية، معبر بلدة أبو ظهور في ريف ادلب الجنوبي الشرقي مفتوحاً، حتى نهاية الشهر الجاري لعودة الراغبين من مناطق المسلحين إلى مناطق سيطرة الجيش السوري.

وقال مصدر في محافظة إدلب لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ)، إنه عبر خلال اليومين أكثر من 265 شخصًا أغلبهم أطفالاً ونساءً ورجالاً كبارًا في السن، باتجاه مناطق سيطرة الجيش من معبر أبو الظهور، حيث تم تقديم المساعدات الطبية والغذائية ونقلهم إلى قراهم التي يريدون التوجه اليها.

وأكد المصدر، أن "الجيش السوري أبقى المعبر مفتوحاً حتى نهاية الشهر الجاري لتأمين خروج المدنيين الى مناطق سيطرة الجيش السوري، في حين لم يتم السماح للمدنيين الراغبين بالدخول إلى مناطق سيطرة المسلحين لتفقد قراهم وممتلكاتهم في مناطق سيطرة المسلحين".