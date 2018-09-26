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أكد حسني عبدربه قائد فريق الإسماعيلي، على أهمية مباراة الكويت الكويتي وتحقيق نتيجة إيجابية من خلالها لإستكمال المشوار بكأس العرب للأندية الأبطال، خاصًة بعد الإخفاقات الأخيرة التي حدثت للفريق.

وقال عبدربه في المؤتمر الصحفي، الذي انعقد على هامش مباراة الإسماعيلي أمام الفريق الكويتي: "هناك تقصير من اللاعبين في حق ناديهم، الذي يستحق مكانة أفضل من هذه خلال منافسات الموسم الحالي".

وأكد قائد الدراويش: "سنعمل على تشريف الكرة المصرية، وإعادة اسم الإسماعيلي عاليًا مثلما كان في السابق ومصدر احترام ورهبة من الجميع".

وأكمل: "المباراة تمثل نقطة تحول للفريق خاصة في مصالحة الجماهير، واستعادة الإنتصارات من جديد في البطولة الأكبر بالوطن العربي".

وواصل:" سنخوض اللقاء بهدف الانتصار، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لا يعني أن الأمور قد حسمت وتأهلنا لدور الـ16".

يذكر أن مباراة الذهاب بستاد الإسماعيلية، انتهت بفوز الدراويش بهدفين للاشئ أحرزهما كريستوفر ميندوجا ومحمد الشامي.

وأختتم:" أشكر المسؤولين بالفريق الكويتي، على حسن معاملتهم معانا وهم أشقاء بالنسبة لنا ونكون سعداء بالتواجد بجانبهم دائمًا".

وستقام مباراة العودة غدًا الخميس في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الكويت الرئيسي.