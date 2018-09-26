الأندية الإماراتية ترفض تعديل مواعيد مباريات دوري الخليج العربي

رفضت أندية الدوري الإماراتي لكرة القدم تغيير توقيت مباريات دوري الخليج العربي للمحترفين وذلك رغم عرض فريق عمل لجنة المحترفين مقترحين بديلين لمواعيد المباريات، مع شرح الايجابيات والسلبيات المرتبطة بكل مقترح.

وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء ممثلو الأندية المحترفة والقنوات الناقلة صاحبة الحقوق وممثلو وسائل الإعلام، وبعد النقاش مع الأندية والقنوات، حيث تم الاتفاق على الإبقاء على الوضع الحالي الذي يعتبر الأنسب من الناحية اللوجيستية والتنظيمية، فتغيير أوقات المباريات سيحدث تعارضا مع مواقيت الصلاة، و تأخير عودة الفرق والجماهير لساعات متأخرة من الليل في المباريات الخارجية، فيما سجل العين تحفظه على المواعيد مقترحا الفترة المسائية.

وعلى صعيد القنوات المالكة للحقوق، وافق ممثلو قناة "دبي الرياضية" على استمرار الوضع الحالي، وأكد ممثلو قناة "أبوظبي الرياضية" عدم ممانعتهم، مع طرحهم اقتراحا بأن تنطلق المباراة الأولى في السادسة والنصف مساء بتوقيت دبي، والثانية في التاسعة مساء بتوقيت دبي، وذلك في حال تم إجراء تعديلات على المواعيد.