ميسي يحتفل بـ700 مباراة بقميص برشلونة

يحتفل اليوم النجم الأجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، بمشاركته في المباراة رقم 700 له بقميص البلوجرانا، حينما يقود فريقه لمواجهة ليجانيس مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري.

وتقدم نادي برشلونة بالتهنئة إلى البرغوث الأرجنتيني، بنشر تغريده على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قبل انطلاق اللقاء : "700 مباراة بقميص برشلونة .. الأسطورة ليو ميسي".

ويقود البرغوث الأرجنتيني هجوم الفريق الكتالوني، أمام ليجانس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل على ملعب " دي بوتاركي" ، "تابع التفاصيل"

ويحتل البارسا صدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يقبع ليجانيس في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.