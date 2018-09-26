هيثم دبور: «عيار ناري» فيلم يطرح التساؤلات ويدعو للتفكير

قال الكاتب هيثم دبور، إن فيلمه "عيار ناري" الذي يعرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ينتمي إلى تصنيف جديد وغير معتاد في السوق المصري، فهو فيلم "نيو نوار"، مضيفا: "وصعب تقنع منتج بفيلم من التصنيف ده لأنه نادر في السوق المصري".

وتابع دبور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ليل داخلي" مع أحمد مراد على راديو "إينرجي"، على هامش تغطية الراديو للعرض العالمي الأول للفيلم، أن "عيار ناري" فيلم جريمة يغوص في أسباب الجريمة ودوافعها ونفسيات الأبطال،

وهو يطرح أسئلة ويدعو للتفكير ولا يترك إجابات واضحة للجمهور، مشيرا إلى أنه ينتنظر ردود فعل الجماهير في العرض الأول.

وكانت تذاكر العرض الأول لـ"عيار ناري" في "الجونة" قد بيعت بالكامل، وهو التعاون الأول بين المخرج كريم الشناوي والكاتب هيثم دبور، وإنتاج شركة iProductions وفيلم كلينك، وبطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري، والمنتج الفني أحمد يوسف، وتدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تربط مصائر أبطاله وتغير معتقداتهم عن مفهوم الحقيقة.

ومن جانبه، قال المخرج عمرو سلامة، إنه أتى لمشاهدة "عيار ناري"، وأنه سعيد بالتجربة التي أعلنت شهادة ميلاد حقيقية للمخرج كريم الشناوي في أول أعماله الروائية الطويلة "كريم عمل أكتر من المتوقع والمنتظر لمخرج بيصنع

فيلمه الأول وهيبقى مخرج مهم الفترة الجاية".