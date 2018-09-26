بقبلة ساخنة لزوجته على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، خطف الفنان أحمد الفيشاوي الأنظار في العرض العالمي الأول لفيلمه الجديد "عيار ناري" الذي يعرض خارج المسابقة في الدورة الثانية لـ"الجونة السينمائي" الذي انطلق الخميس الماضي، ويختتم فاعلياته مساء الجمعة المقبلة.

ومن المعروف أن الفيشاوي أثار الجدل في الدورة الأولى للمهرجان، عندما صعد إلى خشبة المسرح في حفل الافتتاح أثناء تقديم فيلمه "شيخ جاكسون" ثم تلفظ بكلمات غير لائقة، حرمه بسببها المهرجان من حضور حفل افتتاح الدورة الثانية، على أن تتوقف مشاركته عند حضور العرض الخاص لفيلم "عيار ناري".

وبمجرد انتهاء العرض الخاص للفيلم، نشر الفيشاوي صورة تجمعه بزوجته "ندا" عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق عليها بقوله: "أثناء عرض فيلمي (عيار ناري) في مهرجان الجونة، وأول ظهور مع زوجتي الجميلة ندا على السجادة الحمراء".



حضر العرض الخاص للفيلم، معظم صناعه، وأبرزهم إلى جانب الفيشاوي، الفنانين محمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، ومن ضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة، بالإضافة إلى مؤلف الفيلم هيثم دبور، ومخرجه كريم الشناوي.