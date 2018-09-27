«أردوغان» يدعو ألمانيا إلى «فتح صفحة جديدة» في العلاقات مع تركيا

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألمانيا إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات السياسية المتوترة مع بلاده.

وفي ركن للرأي بصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الخميس، وجه أردوغان عدة مطالب إلى الحكومة الألمانية تحت عنوان " توقعات من ألمانيا".

ومن المقرر أن يصل «أردوغان» إلى ألمانيا قبل ظهر غد الخميس، لكن البرنامج الرسمي للزيارة سيبدأ صباح الجمعة المقبل، حيث سيستقبله الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بسلام الشرف العسكري.

وكتب «أردوغان»:" أرى أننا ملزمون باستئناف علاقاتنا بطريقة يحكمها العقل على أساس مصالح الجانبين، وبعيدًا عن التخوفات غير العقلانية".

وأشار إلى " النهج الأحادي الجانب وغير المسؤول للحكومة الأمريكية"، ودعا إلى التكاتف من أجل " حماية كل الدول" ولمنع الصراعات التجارية المدمرة.