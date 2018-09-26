المصريون الأرمن يتبرعون بمليون جنيه لصالح المستشفى الأميري بالإسكندرية

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تبرع المصريين الأرمن بمبلغ مليون جنيه لصالح المستشفى الأميري بالإسكندرية، مشيرةً إلى أن هذا التبرع الذي اعتبرته "وقفة ولاد البلد"، لم يكن الأول، حيث تبرعوا من قبل لصالح مستشفى 57357 وصندوق التعليم.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الهجرة اليوم، باحتفالية "احنا المصريين الأرمن" التي نظمتها الوزارة، اليوم الأربعاء، بالمسرح القومى، بحضور وزير المغتربين الأرمين مخيتار هيرابتيان، وعددًا من المصريين الأرمن، والفنانين والكتاب الصحفيين.

وقالت مكرم: "معندناش جالية أرمانية عندنا مصريين أرمن منعرفش نفرقهم عننا، ولديهم محبة خاصة وولاء شديد للدولة المصرية".

وأشادت مكرم، بدور الأرمن في الحياة المصرية وإثرائهم الحياة الفنية والرياضية والثقافية والعلمية، موجهة التحية الفنانات نيللي وأنوشكا وفيروز ولبلبة، المصريات الأرمنيات.

وأوضحت مكرم، أن وزير المغتربين الأرمين مخيتار هيرابتيان، زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، وأعرب عن شكره لما يتمتع به الأرمن من حربة في مصر وحب للوطن، حتى إنهم ملأوا الميادين في ثورة 30 يونيو 2013.