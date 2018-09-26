عواد يشارك في تعادل الوحدة أمام اتحاد جدة بالدوري السعودي

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تعادل الوحدة أمام أهلي جدة بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمتحرفين، والتي أقُيمت اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).

وشارك محمد عواد حارس مرمى المنتخب الوطني والإسماعيلي السابق، في اللقاء كأساسي. "تابع التفاصيل"

وافتتح التركي إيمري كولاك لاعب الوحدة أهداف المباراة في الدقيقة 34 ، وعادل عبد العزيز العرياني النتيجة للاتحاد في الدقيقة 53.

وأحرز التشيلي هدف التقدم لاتحاد جدة في الدقيقة 58، وبعدها بدقيقتين عادل البرازيلي ريناتو شافيز جونيور النتيجة للوحدة.

وبهذا التعادل، حصل اتحاد جدة على أول نقطة له في الدوري بعد مرور 4 جولات ليقبع في المركز الـ14، فيما أرتفع رصيد الوحدة إلى 6 نقاط في المركز السادس.