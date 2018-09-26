بدء تلقي طلبات الاشتراك في الدورة الرابعة من مسابقة الصوت الذهبي

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن بدء تلقي طلبات المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة الصوت الذهبي، والذي يستمر حتي 30 أكتوبر المقبل.

تشترط المسابقة، التي أسسها الفنان الراحل محسن فاروق، أن يكون المتسابق مصري الجنسية، وأن يكون سن المتقدم من 18 سنة، وحتي عن 30 سنة، وأن يقدم المتسابق في المرحلة الأولي من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم طقطوقة أو دور أو منولوج، بالإضافة لقصيدة أو دور.

تمنح جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل، وشهادة تقدير، وميدالية، ومن الجائزة الرابعة وحتي العاشرة شهادة تقدير وميدالية.

يتم سحب استمارة الاشتراك، من مقر صندوق التنمية الثقافية "أرض الأوبرا" أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق، أو من الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا