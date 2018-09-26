عامر حسين: لا أعلم شيئا عن ترشيح المصري للسوبر السعودي

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المصري، على أنه لا يملك أية معلومة عن خوض نادي المصري البورسعيدي مباراة السوبر المصري السعودي، أمام الهلال السعودي بالرياض، بدلًا من النادي الأهلي.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية لقناة "LTC" : " أنا لا أعلم أى شيء بخصوص خوض المصري مباراة السوبر المصري السعودي، ولم أتواصل مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري منذ أربعة أيام".

وكان محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيد قد أدلى بتصريحات لنفس القناة أكد من خلالها أن اتحاد الكرة قدأرسل بيانًا لمعرفة رأي المصري بلعب المباراة من عدمه، وأرسل المصري خطابًا للاتحاد أبدي من خلاله الموافقه على لعب المباراة. (طالع التفاصيل).

عامر حسين تطرق إلى أجندة مباريات النادي المصري في الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر قائلًا: "المصري لدية مباراة يوم 3 أكتوبر بكأس الكونفدرالية، وسيواجه الهلال السعودي بالسوبر يوم 6 أكتوبر، وأيضا مباريات كأس مصر ستكون يوم 8،9،10، لذا سنراعي تأجيل مباراة المصري في الكأس، لتسهيل لعب المصري للسوبر".