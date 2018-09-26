طالب محمود الخطيب جمهور النادي الأهلي العظيم بالتركيز مع فريقه فقط و دعمه و تشجيعه دون النظر إلي أي شيء اخر و أن يبعد عن أي اشخاص و أن يركز في دعم ناديه و لاعبيه فهو سندهم في الازمات .

و تفقد الخطيب مساء اليوم أخر الإستعدادات لعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة 28 سبتمبر للتصويت علي لائحة الأهلي للنظام الأساسي و قال : أتمني أن تظهر الجمعية العمومية في صورة تلق باسم النادي الأهلي و عظمته و تاريخه الطويل.. فالأهلي عظيم بريادته و أعضائه و جمهوره.. و ننتظر حضورا تاريخيا لأعضاء الأهلي يوم 28 سبتمبر لرسم مستقبل ناديهم و اشكر كل الذين عملوا في لائحة الأهلي للنظام الأساسي .

وواصل الخطيب كلامه قائلا : الحمد له وقعنا رسميا عقود الفرع الرابع للأهلي في التجمع و قريبا إن شاء الله سنفتح باب الإشتراكات للعضوية فيه.