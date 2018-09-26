السيسي يدعو الرئيس البرتغالي لحضور منتدى «شباب العالم 2018»

قال الرئيس البرتغالي، مارسيلو دي سوزا، إن عقد اجتماعًا إيجابيًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

وأضاف الرئيس البرتغالي، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن الرئيس السيسي، وجه الدعوة له لحضور منتدى شباب العالم، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وذكر أنه ناقش مع «السيسي» اجتماع اللجنة الثنائية بين البلدين العام المقبل، واصفًا حجم التعاون بين مصر والبرتغال خلال العامين الماضيين بأنه ناجح جدًا.

وبدأت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

ويشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.