محافظ أسيوط يشهد نموذج محاكاة «مواجهة السيول»

ترأس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الاجتماع التنسيقى لتنفيذ سيناريو محاكاة «مواجهة السيول بالمدينة»، ضمن تدريبات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهما والتعامل مع الظروف الأمنية الطارئة في المنشآت الحيوية بالمحافظة وتقييم الخطط الأمنية ومدى كفائتها وكفايتها للتصدي لأي أزمات أو كوارث؛ في إطار سياسة الدولة لتطوير وتجهيز غرف إدارة الأزمات وتدريب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة على التعامل مع الأزمات والكوارث وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للاستفادة من خبراتها والتدريب على تلاشي أوجه القصور التي تشوب أداء بعض الجهات أوالعاملين خلال عمليات التدريب، للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان في ربوع مصر.

وحضر النموذج المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ومحي الدين عبد اللطيف مدير إدارة الأزمات بالديوان العام وجميع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تنفيذ سيناريوهات محاكاة الأزمات المختلفة لقياس مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، واستعدادها للتعامل مع الأزمات الطارئة التى تتعرض لها المحافظة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الجيد بين كافة الجهات والهيئات والتدريب المسبق للتعامل مع المواقف الطارئة التي تتعرض لها أية منشأة حيوية بالمحافظة.

وأعلن عن تقديم كافة أوجه الدعم لتدريب العاملين بالأجهزة التنفيذية وتنفيذ سيناريوهات إدارة الأزمة على الطبيعة من خلال التجارب العملية فى إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسى لمنظومة إدارة الكوارث والأزمات وتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واستعرض الحاضرون - خلال الاجتماع - دور الجهات التنفيذية والأمنية من دفاع مدنى ومرور وتدخل سريع وشركة المياه والصرف الصحى والكهرباء ورؤساء المراكز والمدن ومديروا مديريات الخدمات والإعلام فى إدارة أزمة سيول على مدينة أسيوط وغرق نفق الزهراء بالمياه وتضرر بعض المنازل بمنطقة الوليدية وكيفية التعامل مع الأزمة وتسخير كافة الإمكانيات والجهود لاحتواء الأزمة والحد من مخاطرها وفقا للخطط التى وضعها مسبقا للتعامل معها؛ تمهيدا لعمل سيناريو عملى بمشاركة جميع الجهات وقياس مدى جاهزيتها للتعامل مع تلك الأزمات وتقييم دور الجهات المشاركة.