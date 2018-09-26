فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، أمس الثلاثاء، كان أبرزها كلمة الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وواقعة انتشار فيديو لأحد الطلاب يطلب النوم ربع ساعة في المدرسة.

وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات

وركزت معظم البرامج على متابعة نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، وخاصة إلقاء كلمته أثناء الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، كان هناك نشاط دبلوماسي وسياسي مكثيف، فتم عقد العديد من اللقاءات مع زعماء دوليين، مشيرًا إلى اللقاء الذي عقد بين الرئيس السيسي، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وأضاف «راضي»، خلال تصريحاته لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن اللقاء الذي جمع بين «السيسي» و«ترامب» كان لقاءً مثمرًا وإيجابيًا للغاية، مشيرًا إلى وجود اتساق في وجهات النظر بين الولايات المتحدة ومصر، في العديد من الموضوعات، وخاصة مكافحة الإرهاب، وتقويض الفكر المتطرف، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى إشادة الإدارة الأمريكية بالجهود المصرية الناجحة التي قامت بها في مكافحة الإرهاب ودحره، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تحقيق الأمن والاستقرار في مدة زمنية قليلة، مقارنة بما مرت به المنطقة ككل.

«التعليم» تعلق على واقعة الطفل الباكي

وفي سياق آخر علق أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على المقطع المنتشر لأحد الأطفال بأحد الفصول، والذي يبكي فيه طالبًا الحصول على قسط بسيط من النوم، قائلًا إن المسألة تتضمن أكثر من شق، أهمها الشق الإنساني، والذي يتم تدعيمه، من خلال التدريب النفسي للمعلمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن هناك إجراءات حاسمة من قبل وزارة التربية والتعليم، بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، موضحًا أن الوزارة ستعمل على التوصل إلى المدرسة التي حدثت بها الواقعة.

وأشار إلى العمل على الشقين القانوني والإجرائي من جهة، والشق النفسي والسلوكي، بشأن العنف في المدارس، من خلال إعادة تأهيل المدرسين، متابعًا: «دي سلوكيات موروثة لا تتغير بين يوم وليلة».

عم الطفل الباكي يتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصور الفيديو

وتابع هاني صالح، عم الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتوسل فيه من أجل النوم، إن ابن أخيه لا يزال حديث عهد بالمدرسة، التي دخلها لأول مرة هذا العام، متابعًا: «الولد لسه فاكك الجبس قبل المدرسة بأسبوع واحد، واللي حصل ده ميرضيش ربنا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أنه توصل إلى هوية الشخص الذي قام بتصوير الواقعة، وهو أحد المدرسين بالمدرسة، موضحًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضده.

وذكر أن الطفل المذكور في الصف الأول الابتدائي، في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة شبرا، معقبًا: «الولد مكنش نايم كويس، وإحنا كنا بنحاول نوديه المدرسة عشان يتعود يروح».

وزير النقل يعلن التعاقد على توريد 1300 عربة قطار

وكشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن توقيع اتفاقية لتوريد 1300 عربة قطارات مكيفة بتكلفة تقدر بنحو مليار يورو مع التحالف المجري الروسي، معقبًا: «هذه الصفقة تعد نقلة تاريخية للسكة الحديد».

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الثلاثاء، أن البنك المجري سيمول المشروع، وسيبدأ التحالف بتصنيع عربيتين لاختبارهما خلال 4 شهور.

وأشار إلى توريد الدفعة الأولى من العربات بعد 14 شهرًا من تاريخ تفعيل العقد، متابعًا أن الـ1300 عربة المتفق على تصنيعها تتجاوز 34% من قوة السكة الحديد في مصر.