الأهلي يؤكد غياب السولية عن مواجهة سطيف

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تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن صفوف الفريق في مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف الجزائري بالدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد محمود، طبيب الأهلي، إن السولية سيغيب عن اللقاء الذي سيقام يوم 2 أكتوبر المقبل، مضيفا أن اللاعب يحتاج لفترة تمتد إلى عشرة أيام؛ من أجل إعلان جاهزيته للعودة للتدريبات الجماعية.

في سياق متصل أوضح طبيب الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون فضل عدم اصطحاب الثنائي سعد سمير ومروان محسن إلى رحلة لبنان؛ لاستكمال برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة قبل مواجهة الفريق الجزائري.

وأشار إلى أن اللاعبَيْنِ جاهزان بشكل كبير وسينضمان للتدريبات الجماعية للفريق فور العودة مباشرة من لبنان عقب خوض مباراة النجمة اللبناني.

ويعاني سعد سمير من شد في العضلة الخلفية، في حين يعاني مروان محسن من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجمة اللبناني غدا الخميس القادم في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.