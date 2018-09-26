مركز حقوقي: حبس مدرس متهم بسب وزير التعليم على «فيسبوك»

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن نيابة استئناف القاهرة قررت حبس المدرس أحمد سعيد عبد الصمد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق فى القضية 33 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، على خلفية بلاغ مقدم ضده من وزير التربية والتربية.

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك أن النيابة وجهت للمتهم والذي يعمل مدرسا لمادة العلوم ويبلغ 46 عاما، اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام على خلفية بلاغ تقدم به وزير التعليم بشخصه يتهم فيه المدرس بسبه وقذفه على حساب منسوب له بموقع الفيس بوك، وأرفق بالبلاغ صورة ضوئيه منه.

يذكر أن النيابة الإدارية أجرت مع المتهم تحقيقا في الواقعة ذاتها وصدر ضده جزاءا تأديبيا بالخصم شهرين من مرتبه وقام محامو المركز المصري بالطعن علي القرار أمام المحكمة التأديبية.