تفتح المدينة السويسرية زيورخ أبوابها، في الفترة ما بين (27 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر)، أمام صناع السينما ونجوم العالم، للمشاركة في النسخة رقم 14 من مهرجان زيورج السينمائي الدولي.

يتميز مهرجان زيورخ بتوقيته، فهو يأتي بعد انتهاء أبرز المهرجانات الفنية، مثل تورنتو وفينسيا، التي تتضح بهما الأعمال الفنية المتميزة خلال العام، ووضع الخطوط الرئيسية للأفلام التي تتصدر موسم الجوائز الذي ينتهي بحفل توزيع جوائز الأوسكار.

ويفتتح فيلم الكتاب الأخضر أو «Green Book» للمخرج بيتر فاريلي، والحاصل على جائزة اختيار الجمهور في حفل ختام «تورنتو السينمائي»، مهرجان زيورخ السينمائي، وهو الفيلم المستوحى من قصة حقيقية في الستينيات من القرن الماضي، ويناقش أزمة العنصرية والتمييز في الولايات المتحدة، وهو بطولة الممثل المسلم من أصل أفريقي ماهيرشالا على، والحائزة على أوسكار عام 2017.

يشمل برنامج المهرجان، عروض من 48 دولة، ويضم حوالي 160 عرضًا مختلفًا، بينهم 16 عرض سويسري، وتقام العديد من الندوات وورش العمل فنية وحفلات موسيقية.

وتكرم الممثلة القديرة جودي دينش، الحائزة على «الأوسكار»، وتحصل على جائزة «الأيقونة الذهبية» عن مجمل أعمالها يوم 3 أكتوبر المقبل، كما سيعرض آخر أفلامها «RED JOAN»، وهو قصة درامية مستوحاة من حياة ميليتا نوروود ،أشهر جاسوسة بريطانية، بحضور صوفي كوكسون التي تلعب دورها وهي شابة، وتعتبر جائزة الأيقونة الذهبية أعلى الجوائز التقديرية عن مجمل أعمال الفنانين.

كما سيكرم الممثل الكندي دونالد ساذرلاند، بجائزة الإنجاز مدى الحياة يوم 30 سبتمبر الجاري، الذي امتدت مسيرته الفنية إلى 6 عقود، وسيقدم عرض فيلمه «ELLA & JOHN».

ويشارك في المهرجان، مجموعة من الأفلام، التي لمعت أسماؤها خلال الفترة الماضية أبرزهم «A STAR IS BORN»، لبرادلي كوبر وليدي جاجا، و«BEAUTIFUL BOY»، المستوحى من قصة حقيقية، «FIRST MAN» بطولة ريان جوسلينج، وإخراج داميان تشيزيل، الذي تدور أحداثه حول أول رجل يصعد على القمر، «ROMA»، وفيلم الأبيض والأسود الشهير، «THE FAVOURITE»، وهو فيلم البطولة النسائية لهذا العام.

كما يشهد المهرجان العرض الأول لفيلم «THE OLD MAN AND THE GUN»، بطولة كاسي أفليك، والقدير روبرت ريدفورد، الذي يقول عنه أنه فيلمه الأخير في التمثيل.