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السجن 15 سنة لحداد قتل نجل شقيقه بسبب «الميراث» بالشرقية

الشرقية – فاطمة علي
نشر فى : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 9:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 9:31 م

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة حداد مُسلح، بالسجن لمدة 15 سنة؛ لاتهامه بقتل نجل شقيقه بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض ميراث.

كانت مستشفى أبو كبير المركزي، استقبلت المجني عليه «محمد علي السيد علي الضو»، عامل، في العقد الثالث من عمره، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بكسر بالجمجمة وعدة كدمات بالرأس.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عم المجني عليه «نجيب. أ. ع»، 28 عاما، حداد مُسلح، مقيم بقرية منشأة صالح بأبو كبير، حيث استل سلاح أبيض «بلطة»، وانهال بها على رأس المجني عليه حتى فارق الحياة، بسبب خلافات سابقة بينهما على قطعة أرض ميراث.

وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


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