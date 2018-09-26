«ترامب» يشكر إيران وروسيا وسوريا على «إبطاء» الهجوم على إدلب

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره للحكومات الإيرانية والروسية والسورية، على "الإبطاء الكبير" للهجوم العسكري على إدلب، آخر معقل للمعارضة في البلاد.

وشكر ترامب، تركيا على مساعدتها في التوصل إلى اتفاق مع روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بحلول منتصف أكتوبر في إدلب.

وفي كلمته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، شكر ترامب أيضاً رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على دعمهما للضربات الأمريكية، ردًا على استخدام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.