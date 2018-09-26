«الوزراء»: إنشاء مستشفى الأورمان بسوهاج الجديدة قريبا

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن مدينة سوهاج الجديدة يتوافر بها عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية ومشروعات الإسكان، قد تفقدها رئيس الوزراء اليوم خلال جولته في المحافظة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء كلف بزيادة وسائل المواصلات هناك، وطرح مزيد من الأتوبيسات لتيسير التنقل على المواطنين، وتشجيع السكان على الانتقال إليها.

وذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية، ستنفذ مستشفى الأورمان قريبًا على نفقتها، متابعًا أن المستشفى ستضم 210 آسرة، وستديرها جمعية الأورمان.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة، وتضمنت الجولة التفقدية وحدات الإسكان الاجتماعي، ومحطة مياه الشرب، والمستشفيات الجاري تطويرها.