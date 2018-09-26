إندونيسي ينجو بعد أن ضل طريقه في البحر لـ49 يوما بـ«شرب العرق»

ذكر تقرير إعلامي إندونيسي، اليوم الأربعاء، أن مراهقا إندونيسيا ضل طريقه في البحر لمدة 49 يوما في رحلة مخيفة طاردته خلالها سمكة قرش.

وكان آلدي نوفيل أديلانج، 19 عاما، يمارس صيد الأسماك على متن زورق خشبي (125 كم قبالة إقليم سولاويزي الشمالية). لكن عاصفة مفاجئة هبت وأبعدت القارب إلى مسافة كبيرة عن الشاطئ.

تم إنقاذ الشاب في 13 أغسطس في مياه تقع قبالة جزيرة جوام الأمريكية من جانب سفينة ترفع علم بنما.

وقال آلدي، في مقابلة مع موقع «ديتيك» الإخباري المحلي، إنه كان يتغذى على الأسماك طيلة تلك الفترة وكان يشرب مياه الأمطار وعرقه الذي يتساقط من جسده.

وأضاف: «عندما لم تكن هناك أمطار، أقوم بعصر قميصي لأشرب ما به من ماء، بما في ذلك عرقي».

وعاد الشاب بعد هذه الرحلة إلى أسرته يوم 8 سبتمبر.