هاميلتون: تحقيق اللقب الخامس في فورمولا-1 سيكون الإنجاز الأكثر فخرا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يشعر لويس هاميلتون أن تحقيق اللقب الخامس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سيكون الإنجاز الأكثر فخرًا ويريد فعل ذلك بالفوز في جائزة المكسيك الكبرى يوم الأحد.

ويحتاج سائق مرسيدس، الذي اقترب من معادلة رقم الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو، إلى إنهاء السباق في المركز السابع لضمان اللقب قبل سباقين من النهاية.

وأحرز السائق البريطاني البالغ عمره 33 عاما اللقب في الموسم الماضي بعد احتلاله المركز التاسع في المكسيك عقب اصطدام في البداية مع سيباستيان فيتل سائق فيراري منافسه على البطولة.

وأبلغ هاميلتون الصحفيين ”ستكون مكافأة إضافية لموسم رائع لو فزت بالسباق يوم حصولي على اللقب. هدفي هو الفوز يوم الأحد.

”أتذكر حصولي على اللقب الأول (في 2008) وحديث أحد الأبطال السابقين عن أنه دائما اللقب الثاني أكثر صعوبة وهذا ما شعرت به“.

وأضاف ”شعور أول لقب كان مذهلا لكن بعد ذلك زادت الأمور صعوبة للفوز باللقب“.

وأشار هاميلتون إلى أنه استمتع بهذا الموسم أكثر من أي عام آخر في مسيرته بسبب المنافسة التي واجهها.

وتابع ”لذا لو فزت باللقب سيكون الأكثر فخرا وسأقدر هذه اللحظة جيدا“.

وانتصر هاميلتون في تسعة سباقات هذا الموسم مقابل خمسة لفيتل ويتفوق بفارق 70 نقطة عن منافسه الألماني.

وسيكون سباق الأحد هو الفرصة الثانية لهاميلتون في محاولة حسم اللقب بعدما فشل في ذلك في تكساس إذ احتل المركز الثالث.