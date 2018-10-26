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السلطات الأمريكية تؤكد احتجاز شخص على صلة بالطرود المشبوهة

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 5:51 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 5:51 م

أكدت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيقات فيما يتعلق بالطرود المشبوهة التي تم إرسالها إلى مجموعة من المسؤولين السابقين والحاليين في الأيام القليلة الماضية.


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