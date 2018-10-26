السلطات الأمريكية تؤكد احتجاز شخص على صلة بالطرود المشبوهة

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أكدت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيقات فيما يتعلق بالطرود المشبوهة التي تم إرسالها إلى مجموعة من المسؤولين السابقين والحاليين في الأيام القليلة الماضية.