السلطات الأمريكية تؤكد احتجاز شخص على صلة بالطرود المشبوهة

أكدت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيقات فيما يتعلق بالطرود المشبوهة التي تم إرسالها إلى مجموعة من المسؤولين السابقين والحاليين في الأيام القليلة الماضية.