السلطات الأمريكية تعثر على طردين مشبوهين آخرين في نيويورك وفلوريدا

تعاملت شرطة نيويورك اليوم الجمعة مع تقرير عن طرد مشبوه تم العثور عليه في حي مانهاتن، في حين أكد مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي اكتشاف طرد في ولاية فلوريدا كان في طريقه إلى سيناتور ديمقراطي في مجلس الشيوخ ومنتقد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت شرطة مدينة نيويورك على موقع تويتر إنها تحقق في طرد تم العثور عليه في قلب المدينة "على مقربة من شارع ويست 52 و"طريق / أفنيو/ 8" وحذرت المواطنين بتجنب دخول المنطقة.

وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي إن الطرد الذي تم اكتشافه في فلوريدا كان موجها إلى السيناتور الأمريكي كوري بوكر وكان مشابها في المظهر مع الطرود الأخرى التى تم اكتشافها هذا الأسبوع.

وذكر المكتب على تويتر إن الطرد الذي أرسل إلى بوكر ، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي هو الطرد الحادي عشر الذي يتم العثور عليه.

في حين تضمنت الطرود الأخرى طرودا إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.