قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من طولكرم بعد مداهمة منزليهما.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد مهداوي من ضاحية شويكة شمال محافظة طولكرم، وأمير قاسم أبو الحلا من مدينة طولكرم.