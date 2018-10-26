قال مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إن سول وواشنطن ستجريان محادثاتهما السنوية على مستوى وزيري الدفاع في واشنطن الاسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يبحث الوزيران مصير التدريبات الجوية المشتركة لهذا العام، ونقل مراقبة العمليات في وقت الحرب، وقضايا أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

وسيحضر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جيونج كيونج-دو ونظيره الامريكي جيمس ماتيس الاجتماع التشاوري الامني الخمسين، يوم الاربعاء المقبل وسط تعاون الدولتين الحليفتين بشأن نزع الاسلحة النووية وتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة.

ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق حولي وقف تدريبات "فيجيلانت ايس" الجوية السنوية واسعة النطاق، التي شاركت فيها حوالي 270 طائرة العام الماضي، في استعراض للقوة ضد بيونجيانج.