مسؤولون من 12 دولة يجتمعون في كندا لمناقشة إصلاح منظمة التجارة العالمية

التقى اليوم الخميس، في العاصمة الكندية أوتاوا مسؤولون بارزون، من 12 دولة؛ لمناقشة طرق إصلاح منظمة التجارة العالمية والنظر في مظالم الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد مستقبل المنظمة.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن المشاركين في اللقاء قولهم، إن اجتماع اليوم كان الخطوة الأولى لمعالجة التحديات العديدة التي تواجه منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، قد عبرت عن الرغبة في تحقيق إنجازات أكبر قائلة "نحتاج لعبور مرحلة الحديث عن أهمية منظمة التجارة العالمية إلى تحقيق شيء أكثر جدية".

وأضافت يورونيوز، أنه إلى جانب الاتحاد الأوروبي فإن المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد يضم كذلك كندا، المكسيك، اليابان، البرازيل، استراليا، وسبع دول أخرى فيما غابت كل من الولايات المتحدة والصين عنه.

وقال وزير التجارة الكندي، جيم كار: "لا يمكن أن يكون هناك إصلاح ذو معنى لمنظمة التجارة العالمية بدون الأمريكيين والصينيين".