علقت الإعلامية رانيا بدوي، على واقعة الطفل فارس، الذي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا ويعمل مذيعًا بإحدى القنوات المصرية، قائلة إنه «موهوب وذكي ومفوه»، لكنه يتحدث عن موضوعات لا تتناسب مع طبيعة سنه.



وأضافت، في فيديو جديد نشرته على صفحتها «كلام رنوووش»، على موقع «فيسبوك»، مخاطبة من هاجموا «فارس»، وسخروا منه، أنه ضحية ولا يجب أن يصب الناس غضبهم عليه، فهو في النهاية طفل.



وأعربت عن رفضها مطالب البعض بعقاب الطفل على ما قاله خلال حلقته عن التحرش الجنسي، واتهامه بالتحريض على التحرش وزرع الفتن في المجتمع، قائلة إن من يجب معاقبته هو الأب الذي شجع ابنه على الأمر ومول هذه الحلقات بتكلفة 5 آلاف جنيه لكل حلقة، ولم يراع أن ابنه مازال صغيرًا على تعريضه لتجربة بهذه القسوة جعلته في النهاية مثارًا للهجوم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بما لا تتحمله نفسية طفل.



وأشارت إلى ضرورة معاقبة الأم، التي قيل على لسان زوجها أن هي من تساعد في كتابة الحلقات، وبالتالي هي التي تتحمل مَسؤلية هذا المضمون المتطرف الذي نطق به المذيع الطفل «فارس»، والذي يحرض على زيادة التحرش ويخلي مسؤولية الرجل أو الشاب ويضع المسؤولية بالكامل على عاتق المرأه أو الفتاة بملابسها وتحررها وعدم التزامها بالزي الشرعي، وبالتالي تستحق التحرش بها واغتصابها.



وتابعت: «أننا أمام أب وأم يحتاجون للمعالجة وإعادة التأهيل ليتمكنوا من تربية طفل، ففارس نتاج أفكارهما والتي لا أعرف هل هي نابعة عن جهل أم قلة وعي أم تطرف فكري».



وطالبت بعقاب القناة التي اخترقت كل القوانين والمواثيق بالسماح لطفل تحت السن القانوني بالعمل، بل وتعريضه لمخاطر نفسيه رهيبة، وبدلًا من اهتمام الإعلام والمجتمع بمن في سنه وتشكيل وعيهم قررت القناة أن تجعله هو من يشكل وعي المجتمع وهو مازال طفلًا تحت سن الوعي والإدراك بل وتحت السن القانوني للمحاسبه.



واختتمت «بدوي»، حديثها بقولها إن الفكر المتطرف الذي ينتج «الدواعش»، موجود في كثير من البيوت المصرية دون حتى أن تكون الأسرة منضمة إلى أي جماعة وهو ما يشكل خطورة على مستقبل أطفالنا ومجتمعنا.



