أردوغان: لدينا وثائق بشأن مقتل خاشقجي ولكن «غدا لناظره قريب»

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية اليوم الجمعة بإظهار جثة الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في وقت سابق الشهر الجاري.

وقال اردوغان في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في انقرة: "قتل خاشقجي واضح للعيان، أين الجثة؟ ينبغي أن تظهروها"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان، " مخاطبًا السعودية حول مقتل خاشقجي: إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأوضح الرئيس التركي: "لدينا معلومات ووثائق أخرى (عن مقتل خاشقجي)، ولكن لا داعي للتعجل.. إن غدا لناظره قريب".

وذكر أردوغان: "لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى (مقتل خاشقجي) على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا، مع إبقاء النسخة الأصلية (من الوثائق) لدينا، كما زودنا السعودية بها أيضا".

واشار أردوغان إلى أنه من المقرر أن يصل النائب العام السعودي إلى تركيا بعد غد الأحد، وأنه سيلتقي نظيره التركي في إسطنبول