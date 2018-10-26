ملعب توتنهام لن يكون جاهزا قبل 2019

أعلن نادي توتنهام، المنافس بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مباريات الفريق لن تنتقل إلى ملعب "وايت هارت لان" حتى عام 2019 على الاقل.

وكان توتنهام يأمل أن تنتقل مباريات الفريق إلى الملعب الذي يتسع لـ62 ألف متفرج، يوم 15 سبتمبر ولكن وجود مشاكل تتعلق بالسلامة تسبب في تأخير طويل، وستقام كافة مباريات الفريق على أرضه في 2018 على ملعب ويمبلي.

وقال دانيل ليفي رئيس النادي في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي على الانترنت:"في ضوء العوامل الخارجة تماما عن ارادتنا، وعدم التزام المقاولين بالمواعيد النهائية، والمسائل المستقبلية غير المتوقعة، فإننا نتوخى الحذر بطبيعة الحال".

وأضاف :"كافة المباريات التي تقام على أرضنا ستقام على ملعب ويمبلي بما في ذلك مباراتنا أمام ولفرهامبتون يوم 29 ديسمبر".

وقال :" أتمنى أن اكون قادرا على تحديد ميعاد نهائي لافتتاح الملعب وخوض أول مباراة عليه. بينما ندرك الحاجة الملحة لمواصلة الضغط على المقاولين، لينهوا عملهم في أسرع وقت ممكن، ندرك أيضا مدى صعوبة عدم وضوح الرؤية لمشجعينا".