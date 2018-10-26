أعلنت إدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ أنه سيتم توقيع العقود وتسليم الوحدات السكنية الجديدة بمشروع 156 وحدة بحي النور بداية من الأحد المقبل .

وقال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ أن عدد الوحدات السكنية بالمشروع 156 وحدة باجمالي 13 عمارة و سيتم توقيع العقود وتسليم الوحدات وفقا لجدول زمني بواقع عمارتين يوميا بما يعادل 24 وحدة حتي لا يحدث تكدس من قبل المواطنين .

وأضاف رئيس المدينة في تصريحات صحفية اليوم، أن التسليم سيكون وفقا للضوابط والشروط المتفق عليها وعلى المستحقين إحضار كافة المستندات المطلوبة لتوقيع العقود ومنها إفادة من جهة العمل بأنه مازال علي قوة العمل بالمدينة مع تقديم طلب لتركيب المرافق " مياه، كهرباء، غاز، تليفون" وخطاب من جهة العمل يفيد الإقامة بسكن إدارى.

وأشار إلى أن العاملين بالقطاع الخاص لابد أن يحضروا طابعة تأمينية حديثة وخطاب من جهة العمل وإفادة من اتحاد الشاغلين بالشراكة في الاتحاد وأوضح أنه سيتم توقيع العقود بداية من الأحد الموافق 28 أكتوبر الجارة وحتى 5 نوفمبر المقبل كما سيتم إعطاء فرصة للمتخلفين أسبوع كامل .