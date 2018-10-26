الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة وأغلب محافظات الجمهورية بمعدل 3 درجات، ويستمر الانخفاض الملحوظ خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، صباح الجمعة، أن طقس اليوم يشهد هدوءًا نسبيًا في سرعة الرياح يصاحبه انخفاض درجات الحرارة، مع احتمالية سقوط أمطار من متوسطة لخفيفة على الوجه البحري، متابعًا: «يسود طقس معتدل على القاهرة وعلى أغلب مدن البلاد، ويميل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد».

وأوضح أن الطقس معتدل على معظم محافظات الجمهورية خلال ساعات النهار مع انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، وخصوصًا الساعات المتأخرة ليلًا والساعات الأولى من الصباح، مطالبًا المواطنين بمتابعة النشرة الجوية للتعرف على حالة الطقس، وتجنب نزلات البرد.

وأشار إلى نشاط الرياح المحملة بالأتربة على أغلب محافظات الشمال، بالإضافة إلى سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على معظم المحافظات، محذرًا من الشبورة المائية على الطرق.



