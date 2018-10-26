النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

دعت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، الاتحاد الأوروبي لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في إنهاء "الحرب البشعة في اليمن"، بحسب «رويترز».

وقالت كنايسل لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: "وقف تسليم الأسلحة الذي اقترحته المستشارة ميركل سيكون إشارة سليمة"، وأضافت أن "النمسا أوقفت بالفعل إرسال عتاد عسكري إلى المملكة في مارس 2015".

ووصفت كنايسل قضية مقتل خاشقجي بأنها "صادمة للغاية" وانتهاك للقانون لم يسبق له مثيل لكنها قالت إنها تمثل ذروة عامين من "التدهور الشديد في أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية".

من جهة أخرى، اعتبرت كنايسل أن الحرب في اليمن والأزمة في العلاقات بين قطر والسعودية وحلفائها العرب يجب أن تؤدي إلى تحرك مشترك من الاتحاد الأوروبي. وأضافت للصحيفة "إذا أوقف الاتحاد الأوروبي بكامله تسليم الأسلحة للسعودية فإن هذا يمكن أن يساعد في إنهاء تلك الصراعات".

وجاءت تصريحات النمسا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، بعد أن قالت ألمانيا إنها ستتوقف عن تصدير السلاح للسعودية إلى أن تتضح ملابسات مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يوم الخميس يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر أسلحة على السعودية على مستوى الاتحاد.