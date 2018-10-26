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تحيي فرقة "الاخوة ابو شعر" حفل إنشاد ديني في السابعة والنصف من مساء الجمعة الموافق 2 نوفمبر.

وعن الحفل أعلنت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي عبر موقع فيس بوك: "ستة اخوة اجتمعوا على حب النبى عليه الصلاة والسلام تم تسمية فرقتهم على اسم العائلة "أبو شعر" وأصبح لهم جمهور حريص على سماع أناشيدهم المميزة".

وتعرف فرقة الإخوة أبو شعر بتقديمها مزيجا صوفيا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائي الجماعي لستة إخوة والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبو شعر الحسينى الرفاعى أحد أئمة الأنغام فى العاصمة السورية دمشق.