صابرين: لست متشائمة من مستقبل التمثيل في مصر

كشفت الفنانة صابرين، عن انطباعها من العمل مع المخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد في فيلم «تراب الماس»، قائلة: «أي حد بيعدي من قدام الشاشة بتاعتهم مميز، لأنهم بيعملوا حاجة كبيرة».



وأضافت «صابرين»، خلال تصريحاتها لبرنامج «وشوشة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنها ليس متشائمة من واقع الوسط الفني الفترة الحالية، معقبة أن مهنة التمثيل أو العمل في المجال الفني هي المهنة الوحيدة التي لن تغيب شمسها.



وتابعت: «مهنتنا مش هتبطل، لأن اللي فعلا أدى عمره ومثل كويس وعمل جمهور وقاعدة، والناس بتحبه بجد، مش هيخسر، والناس بتحبنا وإحنا بنحب الناس»، مستطردة أنها ستظهر في مسلسل كوميدي خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان المقبل.



يذكر أن فيلم تراب الماس من بطولة آسر ياسين، وماجد الكدواني، وعزت العلايلي، ومنة شلبي، ومحمد ممدوح، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرين، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



