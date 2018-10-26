«القاهرة السينمائى» يمنح العالمى ريف فاينز جائزة فاتن حمامة

الفنان الإنجليزى يتسلّم التكريم ويتحدث عن تجربته يوم 27 نوفمبر بدار الأوبرا



أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن تكريم الممثل العالمى ريف فاينز بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، فى دورته الأربعين التى تقام فى الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل.

وأكد المهرجان، أن «فاينز» سيتسلم تكريمه يوم الثلاثاء 27 نوفمبر بدار الأوبرا أثناء العرض الاحتفالى لفيلمه الأخير «الغراب الأبيض» والذى قام بإخراجه وشارك أيضا فى تمثيله، تقديرا واعترافا بدوره فى صناعة السينما.

ومن المقرر أن يقوم «فاينز» بالتقديم لـ «الغراب الأبيض» الذى قام بإخراجه وشارك فى تمثيله، وتدور أحداثه حول أسطورة الباليه الروسى رودولف نورييف، ويحكى الفيلم عن سنوات شباب الراقص الأسطورى وهروبه من الاتحاد السوفييتى إلى الغرب فى عام 1961.

وبالإضافة للجائزة المرموقة التى يتسلمها «فاينز»، فإن محبيه والعاملين فى مجال السينما سوف تتاح لهم فرصة الالتقاء به والاستماع لقصة هذا الممثل والمخرج والمنتج صاحب ترشيحى الأوسكار وجائزة البافتا، يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الساعة الرابعة والنصف بدار الأوبرا، كما سيتاح أيضا فرصة توجيه الأسئلة للنجم العالمى، حول حياته ومسيرته السينمائية وإنجازاته.

ويقول محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، إن «فاينز» بلا شك من أكثر مواهب جيله رقيا، فهو ممثل قدير متعدد المواهب ومتنوع القدرات، بالإضافة إلى أنه مخرج ذو موهبة عالية ومنتج بارع، وله حضور على الشاشة يأسر مشاهديه منذ أدواره الأولى، مؤكدا أنه يتطلع لاستقباله والاحتفاء به فى مهرجان القاهرة للمرة الأولى.

وريف فاينز ممثل انجليزى، متنوع القدرات والمواهب، سواء على الشاشة أو على خشبة المسرح، وهذا هو ما يميز مسيرته المهنية البارزة والتى حققت نجاحا كبيرا.

حصل «فاينز» على ثناء النقاد لأدائه فى فيلم «برنامج المسابقات» عام 1994، كما لعب دورا بارزا آخر فى فيلم «المريض الإنجليزى» عام 1996 والذى ترشح عنه للأوسكار أيضا، هذا بالإضافة إلى أنه استمر بالتمثيل فى المسرح وحصل على جائزة «تونى» عن دوره فى مسرحية «هاملت» فى اقتباس عصرى لمسرحية وليام شكسبير عام 1995 من إنتاج برودواى، حيث تميز بأدائه دور الشخصية الرئيسية عنوان المسرحية.

حظى «فاينز» على المزيد من الاهتمام حين أخذت مسيرته السينمائية منحنى جديدا، بعد لعب دور العدو الشيطانى «فولدمورت» فى سلسلة أفلام «هارى بوتر» المأخوذة عن الروايات الخيالية للكاتبة جيه. كيه. رولينج، وفى العام نفسه قام ببطولة فيلم «البستانى المخلص» الذى نال الكثير من الاحتفاء. وفى الألفينات حقق «فاينز نجاحات كبيرة بأدوار لاقت الإعجاب فى أفلام «فى بروجز» عام 2008، و«خزانة الألم»، و«القارئ»، و«الدوقة» عام 2009.

عام 2011 بدأ «فاينز» أولى تجاربه فى الإخراج بفيلم «كورليانوس» المأخوذ عن تراجيديا لشكسبير بنفس الاسم، والذى قام فيه بدور الشخصية الرئيسية عنوان الفيلم، وفى 2013 قام أيضا بتمثيل وإخراج فيلم «المرأة الخفية» الذى لاقى قبولا كبيرا، بالإضافة لأفلام أخرى مثل «سكايفول» عام 2012، و«طيف» عام 2015.

وفى عام 2014 حظى «فاينز» بتقييمات نقدية عالية عن دور «الناطور جوستاف إتش» فى فيلم «فندق بودابست الكبير» من تأليف وإخراج ويز أندرسون، وعن دوره فى الفيلم الهزلى «عاش القيصر» من تأليف وإخراج الأخوين جويل وإيثان كوين.

ويقوم «فاينز» حاليا ببطولة مسرحية «أنطونى وكليوباترا» من إنتاج ويست إند ويستمر عرضها حتى يناير 2019، كما أنه سوف يشارك ويل فاريل وجون سى ريلى البطولة فى فيلم جديد هذا العام وهو «هومز وواتسون».