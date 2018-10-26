الجمعة 26 أكتوبر 2018 1:53 م القاهرة القاهرة 26.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

مدير «تنمية المشروعات» يوضح دور الجهاز في دعم أفكار الشباب

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 1:43 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 1:43 م

قال الدكتور سمير عبد المجيد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إن الجهاز تم إنشائه في عام 2017 بدلًا من الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا، معقبًا: «لدينا خبرات 27 عامًا نفعلها بشكل إيجابي لدعم أفكار الشباب».

وأضاف في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الجمعة، أن الجهاز لا يقتصر دوره على التمويل فقط، ولكنه يقدم الدعم الفكري لمن يريدون القيام بالمشروعات، بالإضافة إلى تقديم دورات مجانية للشباب لمعرفة الإمكانيات الخاصة لكل فرد وما إذا كان يستطيع أن يتحمل مسؤولية مشروع أم لا.

وتابع: «نقدم دورات مجانية لتوعية الشباب، لأن مش كل الناس تقدر تفتح وتدير مشروعات»، موضحًا أن الجهاز له العديد من الصلاحيات في تقديم خدمات متكاملة لخدمة الشباب، وأفكارهم من خلال توظيف طاقة هؤلاء الشباب في المشروعات المختلفة.

وأوضح أن الجهاز وقع العديد من البروتوكولات مع معظم الجامعات المصرية الخاصة والعامة؛ لعقد دورات تدريبية وندوات للطلاب؛ لتوعيتهم وتقديم لهم الدعم والمساعدة لاكتشاف أنفسهم قبل أن يتخرجوا لسوق العمل.



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك