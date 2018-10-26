«الجمارك»: الواردات التركية انكمشت كثيرا خلال الـ4 سنوات الماضية

قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن حركة البضائع القادمة من تركيا والصين قد انكمشت كثيرًا خلال الـ4 سنوات الماضية، عما كانت عليه قبل ذلك.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه لا يوجد هناك حظر لاستيراد أو تصدير السلع والمنتجات المختلفة بين مصر وأي دولة أخرى، ومن ضمنها تركيا.



وتابع: «تركيا دولة لدينا معها منطقة تجارة حرة، وكان بيننا اتفاقية الرورو والتي أوقفناها بسبب التخوفات الأمنية»، موضحًا أنه لا يوجد معيار أو مؤشر واضح يمكن من خلاله تقدير السلع التركية حاليًا في الأسواق.



وذكر أنه لا يمكن التراجع عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، لكن ما تم عمله هو وضع الأسعار الحقيقية للسلع في هذا الإطار، وهو ما أدى بدوره إلى انكماش السلع الواردة من تركيا إلى مصر.



